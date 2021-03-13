Politico сообщила о дилемме для властей США из-за «Северного потока – 2»

Власти США готовят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2», пишет 12 марта Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена из-за желания законодателей ввести новые ограничения против СП-2 оказалась в трудном положении. Так, Байден хочет остановки проекта, но не желает портить отношения с Германией, которая поддерживает СП-2.

«Мы находимся между двух огней», — заявил источник издания в Белом доме.

Кроме того, в материале указывается, что согласно американскому законодательству Белый дом обязан каждые 90 дней представлять конгрессу отчет с указанием участвующих в строительстве «Северного потока – 2» организаций, которые могут подпасть под ограничения.

Отмечается, что процесс формирования списка может быть завершен к маю.

В настоящее же время, по данным газеты, конгрессмены недовольны, так как госсекретарь Энтони Блинкен в ходе брифинга так и не смог внести ясность относительно компаний, против которых могут быть введены санкции.

В февральском докладе конгрессу Госдеп упомянул судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус». Против них уже введены санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

11 марта руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что США введут новые санкции по «Северному потоку – 2» при условии, если в течение отведенных на это законодательством трех месяцев администрация вычислит дополнительные юридические лица, занимающиеся его реализацией.

При этом глава комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат фракции «Левые» Клаус Эрнст 11 марта призвал немецкое правительство к конкретным шагам по защите «Северного потока – 2» (СП-2) от американских санкций. Он отметил, что нужно срочно защитить европейский суверенитет от нелегитимных угроз.

Впервые США ввели санкции против СП-2 в конце 2019 года. Из-за этого реализация проекта была временно приостановлена. В настоящее время укладкой оставшегося участка в водах Дании и Германии занимаются баржа «Фортуна» и судно «Академик Черский».

«Северный поток – 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.