Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Скончался народный артист России Стахан Рахимов
Политика
МИД РФ прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из РФ
Мир
Politico сообщило о дилемме администрации США из-за «Северного потока – 2»
Наука
На Байкале запустили уникальный глубоководный нейтринный телескоп
Общество
Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров
Мир
Депутат Госдумы предложил главе МИД Украины способ попасть в Крым
Наука
Российской ракете «Союз» впервые за полвека сменили дизайн
Общество
Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от COVID-19
Общество
В Красноярске возбудили дело после задержания начальника отдела полиции

В Германии объяснили важность завершения «Северного потока — 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Германии есть собственные энергетические интересы и ей необходимо завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», заявила сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель.

Вектор к газу: почему США не ввели новые санкции против СП-2
Берлин и Вашингтон надеются разработать стратегию трансатлантического энергоснабжения, сообщили в бундестаге

Она указала, что Берлин пытается избежать зависимости от небольшого числа поставщиков энергии.

«Поэтому завершение проекта «Северный поток — 2» необходимо. То, что у США тоже есть свои интересы, понятно. Вместе с тем санкционная политика всегда вредит обеим сторонам», — цитирует Вайдель 13 марта «РИА Новости».

Накануне издание Politico сообщило, что США готовят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток — 2», но из-за Германии Вашингтон оказался в трудном положении. Так, на администрацию президента Джо Байдена давят конгрессмены, требующие решительных мер для остановки проекта, но в то же время США не хотят портить отношения с Берлином.

В феврале Штаты уже расширили санкции против СП—2. Под ограничения в рамках законов «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) попали судно «Фортуна» и его собственник - компания «КВТ-Рус».

«Северный поток – 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021