В Германии объяснили важность завершения «Северного потока — 2»

У Германии есть собственные энергетические интересы и ей необходимо завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», заявила сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель.

Она указала, что Берлин пытается избежать зависимости от небольшого числа поставщиков энергии.

«Поэтому завершение проекта «Северный поток — 2» необходимо. То, что у США тоже есть свои интересы, понятно. Вместе с тем санкционная политика всегда вредит обеим сторонам», — цитирует Вайдель 13 марта «РИА Новости».

Накануне издание Politico сообщило, что США готовят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток — 2», но из-за Германии Вашингтон оказался в трудном положении. Так, на администрацию президента Джо Байдена давят конгрессмены, требующие решительных мер для остановки проекта, но в то же время США не хотят портить отношения с Берлином.

В феврале Штаты уже расширили санкции против СП—2. Под ограничения в рамках законов «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) попали судно «Фортуна» и его собственник - компания «КВТ-Рус».

«Северный поток – 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.