Politico сообщило о дилемме администрации США из-за «Северного потока — 2»

Администрация президента США Джо Байдена оказалась в затруднительном положении из-за своего намерения ввести санкции на строительство трубопровода «Северный поток — 2» и при этом сохранить отношения с Германией. Об этом 12 марта пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Обе партии Конгресса оказывают давление на руководство страны, ожидая от него конкретных действий. Однако администрация намерена одновременно остановить строительство трубопровода и сохранить отношения с Германией, которая выступает за завершение реализации проекта.

Отмечается, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе брифинга не смог дать ясность по вопросу принимаемых против российского газопровода мер, что вызвало недовольство членов комитета сената по международным отношениям.

В свою очередь, сенатор от штата Техас, республиканец Тед Круз заблокировал кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, заявив, что будет препятствовать его назначению до тех пор, пока администрация Байдена не предпримет конкретных мер по «Северному потоку — 2».

8 марта ряд республиканцев в палате представителей конгресса в письме дипломату выразили обеспокоенность по поводу отсутствия ограничительных мер в отношении организаций, занятых в строительстве газопровода, со стороны администрации президента страны Джо Байдена.

Из-за санкций США проект уже покинул ряд судовладельческих и страховых компаний.

6 марта председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейская народная партия Манфред Вебер призвал Евросоюз при необходимости использовать проект «Северный поток — 2» (СП-2) в качестве политического инструмента против России.

22 февраля США внесли в санкционный список занятое в строительстве «Северного потока — 2» судно «Фортуна» и компанию-владельца «КВТ-Рус», однако и корабль, и компания уже находились к тому времени в списке ограничений по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Соединенные Штаты еще в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. Под угрозами ограничений из проекта вышел ряд европейских компаний — партнеров проекта.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.