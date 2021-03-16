Госдума приняла закон о просветительской деятельности

Депутаты Госдумы в ходе заседания во вторник, 16 марта, приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Также документом закрепляется понятие просветительской деятельности. Под ним понимается деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, осуществляемая вне рамок образовательных программ.

При этом правительство России наделяется полномочием по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, а также форм контроля за ней, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня текущего года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен группой сенаторов и депутатов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Проект закона внесли на рассмотрение Госдумы в ноябре 2020 года. В Минпросвещения документ поддержали.

9 марта парламентарии приняли во втором чтении законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность».

Ранее в этот же день в Госдуме в третьем чтении были приняты поправки в ст. 14.8 КоАП РФ, согласно которым за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта будет налагаться штраф до 200 тыс. рублей, сообщается на сайте kp.ru.