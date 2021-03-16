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Госдума приняла закон о просветительской деятельности

Госдума приняла закон о просветительской деятельности

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Депутаты Госдумы в ходе заседания во вторник, 16 марта, приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

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Также документом закрепляется понятие просветительской деятельности. Под ним понимается деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, осуществляемая вне рамок образовательных программ.

При этом правительство России наделяется полномочием по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, а также форм контроля за ней, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня текущего года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен группой сенаторов и депутатов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Проект закона внесли на рассмотрение Госдумы в ноябре 2020 года. В Минпросвещения документ поддержали.

9 марта парламентарии приняли во втором чтении законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность».

Ранее в этот же день в Госдуме в третьем чтении были приняты поправки в ст. 14.8 КоАП РФ, согласно которым за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта будет налагаться штраф до 200 тыс. рублей, сообщается на сайте kp.ru.

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