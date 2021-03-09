Госдума во II чтении приняла проект закона о просветительской деятельности

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 9 марта, приняли во втором чтении законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность».

Инициативу в ноябре 2020 года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и Совета Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Проект закона предлагает регулирование просветительской деятельности в стране, согласование с Минпросвещения и Минобрнауки приглашения иностранных экспертов, контроль за содержательной частью образовательных проектов, пишет «Газета.ру»

Образование будет развиваться «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Кабмин предлагают наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает вести эту деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся неверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Инициатива обязывает вузы получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Одновременно нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы уточнил, для федеральных государственных образовательных организаций, которые находятся в ведении госорганов, что подобные заключения будут выдаваться теми органами, в ведении которых они находятся. Порядок получения заключений установит правительство.

Депутаты внесли проект закона на рассмотрение Госдумы в ноябре 2020 года. В Минпросвещения документ поддержали.