В ФХР заявили о готовности помочь семье погибшего хоккеиста «Динамо»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг 16 марта принес соболезнования в связи с трагической смертью хоккеиста клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова.
Ротенберг также отметил, что организация готова помочь родственникам погибшего.
«Очень обидная ситуация. От всей Федерации хоккея России хочу выразить соболезнования родителям и всем близким погибшего. Также выражаем соболезнования санкт-петербургскому «Динамо». Мы готовы помочь семье Тимура», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
Ранее в этот же день стало известно, что ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги пройдут в память о Файзутдинове.
Спортсмен 16 марта умер в больнице Ярославля на 20-м году жизни после попадания в голову хоккейной шайбы.
В пресс-службе МХЛ выразили соболезнования родным и близким Файзутдинова. Также соболезнования близким защитника выразили хоккейные клубы СКА, московское «Динамо», «Северсталь» и магнитогорский «Металлург».
Файзутдинов выступал за «Динамо» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых отметился семью результативными передачами.