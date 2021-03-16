Первые скворцы вернулись в Москву после зимовки

Орнитологи заметили скворцов, которые стали возвращаться в Москву с началом весны, в природно-историческом парке «Битцевский лес». Об этом сообщили во вторник, 16 марта, в пресс-службе «Мосприроды».

«Пословица говорит: видишь скворца — знать весна у крыльца. Действительно, эти птицы прилетают одними из первых. Скворцы были отмечены специалистами в 19 и 22 кварталах природно-исторического парка «Битцевский лес», — цитирует сообщение РИАМО.

Отмечается, что первыми прилетают самцы, которые ищут скворечники и дупла для создания гнезда. Потом возвращаются самки. В первые дни после перелета птицам тяжело приспособиться к погодным условиям. Если из-за толстого слоя снега скворцы не найдут себе корм, они могут улететь обратно на юг до наступления устойчивого тепла и появления проталин, в которых птицы достают себе насекомых.

Скворец обыкновенный — певчая птица семейства скворцовых. Ежегодно они мигрируют из России на юг Европы, север Африки или в Индию. У скворцов темное переливающееся оперение и желтый клюв. Скворцы умеют имитировать пение экзотических птиц, лай собак, кошачье мяуканье, блеяние овец и кваканье лягушек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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