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Сурки в зоопарке Липецка напророчили долгую зиму в День сурка

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В зоопарке Липецка сурки в День сурка так и не вышли из спячки. 2 февраля в США традиционно отмечается День сурка, а в России по погоде в этот день принято определять, долгой ли будет зима.

В Америке верят, что, если сурок, проснувшись, испугается своей тени, зима будет долгой. А российская примета гласит: если на дворе хорошая солнечная погода, это значит, что зима продлится еще несколько недель, а если мороз — скоро весна. В Липецке 2 февраля 2021 года выдалось солнечным.

Прогноз о том, что весна придет поздно, подтвердили косвенно и сурки в зоопарке, Девочка и Мальчик. Как рассказали Lipetskmedia сотрудники зверинца, животные продолжают спать. Специально будить их не стали.

Впрочем, в январе, при наступлении в городе мартовской погоды, зверьки уже просыпались. Но когда ударили морозы, вновь отправились спать.

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