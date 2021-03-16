РКН предупредил о возможной блокировке Twitter через месяц

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, сообщил во вторник, 16 марта, замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — сказал он.

Он уточнил, что регулятор отсчитывает месяц с момента начала замедления трафика Twitter, то есть, с 9 марта.

В Twitter на обращения Роскомнадзора пока не ответили, добавил Субботин.

После объявления о замедлении трафика Twitter в России РКН сообщил о направлении протоколов в суд. Причиной стало игнорирование соцсетью требования регулятора об удалении противоправного контента.

Как ранее подчеркивал в беседе с «Известиями» Субботин, с 2017 года таких материалов накопилось свыше 3 тыс. Также игнорирование требований регулятора может повлечь за собой блокировку сервиса в стране, отмечал он.

В свою очередь, Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в интернете в связи с замедлением работы сервисов компании на территории РФ.

Субботин назвал абсурдным заявление платформы о якобы ограничении общественного диалога в Рунете. Он подчеркнул, что федеральная служба готова к диалогу с руководством социальной сети, но компания не идет на контакт.