Мать напавшего на прохожего с молотком мужчины рассказала о психических проблемах сына

Мать жителя Санкт-Петербурга Никиты В., который до смерти избил прохожего в Москве молотком, сообщила о наблюдавшихся у молодого человека ранее приступах агрессии. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам женщины, родные подозревали, что у него имеются серьезные нарушения психики.

«У нас есть подозрение, что у него, похоже, шизофрения. Он был три раза в психиатрической клинике. Он может человека ударить. Внезапная агрессия», — поделилась она.

Мать юноши добавила, что подобные состояния наблюдались у него периодически. Она также рассказала, что ее сын неоднократно поступал в медицинское учреждение, однако после выхода начинал употреблять алкоголь. Принудительного лечения добиться было нельзя из-за отсутствия оснований, заключила женщина.

Ранее в этот же день Следственный комитет сообщил, что 23-летний петербуржец накинулся на москвича и нанес ему множественные удары ногами и молотком. От нанесенных увечий мужчина скончался на месте. Инцидент произошел на улице Довженко в ночь на 16 марта.

На допросе нападавший признался, что пытался таким образом расправиться с ведьмой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время преступника направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу для проверки психического здоровья.