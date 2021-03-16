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Петербуржец принял прохожего за ведьму и избил его до смерти молотком

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Петербуржец на западе Москвы напал на мужчину и начал избивать его ногами, а после нанес удары по голове строительным молотком. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Довженко в ночь на 16 марта. 23-летний уроженец Петербурга накинулся на москвича и нанес ему множественные удары ногами и молотком. От нанесенных увечий мужчина скончался на месте.

На допросе нападавший признался, что пытался таким образом расправиться с ведьмой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время преступника направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу для проверки психического здоровья.

Мать петербуржца в беседе с РЕН ТВ заявила, что за ним и ранее наблюдались приступы агрессии. В частности, он набрасывался на отца и отчима без видимых причин. Родственники, по ее словам, подозревали у него серьезные психические отклонения. Женщина добавила, что ее сын трижды лечился в психиатрической клинике. После выхода из медучреждения он начинал пить, при этом оснований для принудительного лечения не было, подчеркнула она.

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