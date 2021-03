Диетолог рассказала об опасности куркумы

Диетолог Викки Петерсен назвала группу людей, которым противопоказано употребление куркумы — специи, которая, как считается, помогает сбросить лишний вес и сохранить молодость. Об этом пишет Eat This Not That!.

Специалист предупредила, что куркума может быть смешана с токсичными ингредиентами и даже тяжелыми металлами вроде свинца.

Помимо этого, недобросовестные производители иногда добавляют в специю муку, в котором содержится глютен. В этом случае специя может быть опасна для людей с целиакией и непереносимостью глютена.

Также диетолог предостерегла от чрезмерного употребления этой специи. Так, Петерсен рекомендовала не съедать за день более 2 тыс. миллиграммов куркумы. Прием слишком большого ее количества может привести к дискомфорту в желудке и тошноте.

В январе врач-диетолог Лола Биггс рекомендовала употреблять куркуму, чтобы быстро похудеть после праздничных застолий. В частности, она советовала пить чай с этой специей, добавлять ее в тофу или яичный омлет, приправлять обжаренные овощи.