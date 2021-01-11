Диетолог назвала продукты для быстрого похудения

Чтобы быстро похудеть после праздничных застолий, следует включить в рацион в том числе куркуму, так как эта специя помогает сбросить лишний вес и сохранить молодость. Об этом заявила врач-диетолог Лола Биггс.

«Попробуйте чай с куркумой, добавьте ее в тофу или яичный омлет, приправьте ею обжаренные овощи», — приводит 10 января таблоид The Sun слова Биггс.

Эксперт рекомендует желающим сбросить лишний вес регулярно есть овощи, в том числе брокколи. Эта капуста не только придает коже свежесть и упругость, но и способствует похудению за счет большого количества клетчатки. Также она поддерживает низкий уровень сахара в крови, содержит витамины А, Е и цинк.

При похудении может помочь авокадо, которое богато витамином Е. Продукт благоприятно влияет на качество волос и кожи, борется с преждевременным старением и улучшает метаболизм.

Врач посоветовала есть ягоды, например, вишню, чернику и красную смородину, поскольку они низкокалорийные и содержат витамин С.

Кроме того, Биггс напомнила о пользе жирной рыбы — лосося, форели, сардин, скумбрии — в борьбе с лишним весом. Она указала, что эти виды рыбы богаты омега-3.

Отмечается, что недавнее исследование журнала Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease подтвердило, что для похудения полезнее рыба, чем, например, говядина или свинина.

В сентябре врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукты, которые нужно употреблять желающим похудеть.

В список попали салаты, включая айсберг, рукколу. А также шпинат и сельдерей. В них содержится много клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислоты. Кроме того, они богаты калием, который является мочегонным средством. В связи с этим шпинат, например, не рекомендуется людям с мочекаменной болезнью.

Идеальным для похудения овощем являются любые виды капуст, указала эксперт. Не менее полезна квашеная капуста. Кроме того, стоит есть свеклу вместе с ботвой.