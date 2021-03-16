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Правительство направит 2,7 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

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На обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом регионам будет выделено еще 2,7 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Отмечается, что речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением медиков.

«Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», – отмечается в сообщении правительства.

Ранее на эти цели было направлено свыше 10,7 млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительных денежных средствах был рассмотрен и одобрен 11 марта на заседании правительства.

В тот же день Мишустин поручил ведомствам до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы.

16 февраля сообщалось, что правительство России выделит свыше 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование медорганизаций.

5 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в ближайшие пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения направят 558 млрд рублей.

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