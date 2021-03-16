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Рособрнадзор составит список требований для бессрочной аккредитации вузов

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Аккредитация вузов в России должна стать бессрочной, для этого нужны соответствующие изменения аккредитационных требований. Об этом заявил во вторник, 16 марта, глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Основная мысль: что касается высшего образования, мы все-таки договариваемся и приходим к тому, что аккредитация должна быть бессрочной. Аккредитационные требования тоже должны измениться, и перечень мы тоже сейчас формируем», — сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

По словам Музаева, в настоящее время новый подход согласовывается с правительством и администрацией президента. «Он уже в принципе согласован, внутри рабочей группы у нас тоже все вопросы сняты», — уточнил он.

О том, что лицензии университетам будут выдавать на неограниченный срок, Музаев сообщил в начале марта.

Сейчас свидетельство о госаккредитации выдается на шесть лет. Однако, по словам главы Рособрнадзора, за вузами и так ведется мониторинг, поэтому в постоянной перерегистрации нет смысла.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Рособрнадзор поддержал идею лицензирования онлайн-образования. Тогда руководитель Рособрнадзора также исключил объединение лицензирования и аккредитации образовательных программ.

По его словам, если лицензия носит бессрочный характер, то и аккредитация может носить бессрочный характер. Музаев отмечал, что следить за качеством получаемого школьного, среднего профессионального и высшего образования ведомство будет совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования.

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