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Лицензии российских вузов станут бессрочными

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Лицензии университетам будут выдавать на неограниченный срок. Об этом журналистам сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Сегодня свидетельство о государственной аккредитации выдается на 6 лет. Однако, по словам руководителя Рособрнадзора, за вузами и так ведется мониторинг, поэтому в постоянной перерегистрации нет смысла.

«Те вузы, у которых уже есть лицензия, не должны будут проходить все процедуры заново. Их лицензии будут автоматически продлены бессрочно», — сказал Анзор Музаев.

В ноябре сообщалось, что Рособрнадзор поддержал идею лицензирования онлайн-образования. Тогда руководитель Рособрнадзора также исключил объединение лицензирования и аккредитации образовательных программ.

По его словам, если лицензия носит бессрочный характер, то и аккредитация может носить бессрочный характер. Музаев отмечал, что следить за качеством получаемого школьного, среднего профессионального и высшего образования ведомство будет совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования.

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