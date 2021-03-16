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В Госдуме прокомментировали условие признания Крыма Западом

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Быть признанными западными странами — не самый важный вопрос для жителей Севастополя и Крыма. Об этом заявил 16 марта депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

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Он отметил, что коллективный Запад уже на протяжении тысячи лет демонстрирует одинаково враждебное отношение к России, а элит за это время сменилось немало.

«Я не верю в возможность какого либо кардинального изменения отношения западных элит к нашей стране. Потепление отношений при новых политиках, наращивание сотрудничества — может быть, дружба — вряд ли», — приводит слова Белика «РИА Новости».

По его словам, новые элиты так же будут манипулировать темой Крыма, чтобы выжать из России какие-либо уступки или преференции. По мнению депутата, сегодня все россияне верят в развитие нашей страны, а не в дружбу с Западом.

«Жители полуострова хотят не чьего-то признания, а комфортной жизни в своем государстве», — отметил Белик.

Ранее в этот же день депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что волеизъявление крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, может быть признано в западных странах после смены политических элит, которые прекратят расширение НАТО на восток.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

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