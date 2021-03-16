Депутат бундестага назвал условие для признания Крыма на Западе

Смена политических элит в западных странах требуется для признания Крыма российским, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По словам политика, отказ западных стран признавать полуостров частью России связан с тем, что в противном случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток, а также признать полное поражение своей военно-политической доктрины.

Ситуация изменится, как только в западных странах сменится политическая элита, которая находится у власти, считает Гердт. Также он подчеркнул, что референдум о включении Крыма в состав России проводился в соответствии с международным правом, поэтому считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — политическая спекуляция.

«При проведении крымского референдума все процедуры международного права были соблюдены. Референдум был вполне легитимным, и если у кого-то и были вопросы, сколько процентов за, сколько против, то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат», — цитирует его «РИА Новости» во вторник, 16 марта.

При этом Гердт отметил, что Украине нет никакого дела до жителей полуострова, так как если бы они считали крымчан «своим народом», то не отключали бы воду и не вводили санкции.

«(Киевом) было всё сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет», — заключил он.

15 марта глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина никогда не обладала законными правами на Крым, полуостров всегда принадлежал России.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.