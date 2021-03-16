В России за сутки зарегистрировали 9393 случая коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировано 9393 случая коронавируса. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 9393 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 443 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 644 человека», — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировали в Москве (1533), Санкт-Петербурге (916) и Московской области (565).

Всего в России выявлено 4 409 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 937 летальных исходов, выздоровели 4 014 220 человек.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал журналистам, что обе дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» уже получили 3,5 млн россиян.

Он подчеркивал, что РФ лидирует в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

Масштабная вакцинация населения от коронавируса в России началась 18 января. О необходимости начала кампании в середине января заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире и это подтверждено на практике.

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