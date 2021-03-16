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Валерий Меладзе вновь станет отцом

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Супруга российского певца Валерия Меладзе, певица и экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram в понедельник, 15 марта, рассказала о скором пополнении в семье.

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Исполнительница опубликовала снимок с фотосессии, на котором видно округлившийся живот. Фотографию 41-летняя Джанабаева подписала лаконично: «В ожидании».

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились в 2014 году. В настоящее время они воспитывают двоих сыновей 17 и шести лет, пишет НСН. Для самого Меладзе этот ребенок станет шестым: у певца уже есть три дочери от предыдущего брака, пишет «Москва 24».

Планами завести третьего ребенка супруги поделились в 2020 году, пишет сайт kp.ru.

Со скорым пополнением в семье певицу поздравили Зара, жена резидента Comedy Club Анжелика Ревва и модель Виктория Лопырева, отмечает телеканал «360».

8 марта сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри назвали пол своего второго ребенка. По словам супругов, у них родится девочка.

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