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Байден запланировал первое с 1993 года крупное повышение налогов

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Президент США Джо Байден проведет первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Уточняется, что средства от повышения налогов необходимы для финансирования долгосрочной экономической программы, которая является продолжением мер господдержки, принятых для борьбы с коронавирусом.

Инициатива президента должна последовать за третьим пакетом поддержки на $1,9 трлн и будет более масштабной, отмечает издание. Среди обсуждаемых предложений увеличение налога с корпораций с 21% до 28%, повышение подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше $400 тыс., отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью.

Обсуждается также более высокая ставка налога на прирост капитала для имеющих не меньше $1 млн дохода в год.

По прогнозам, налоговый план Байдена может привлечь $2,1 трлн.

Ранее Байден подписал план спасения американской экономики на $1,9 трлн.

На борьбу с пандемией власти будет выделено $400 млрд, $1 трлн — на оказание помощи населению. Часть американцев получит единовременную выплату в $1,4 тыс., будет продлен срок выплаты еженедельной надбавки в $300 к пособию по безработице до 6 сентября. Также расширят налоговые льготы на детей до $3600 на каждого ребенка, а малообеспеченным гражданам помогут с арендной оплатой жилья.

В январе Байден заявил, что экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавируса, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры.

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