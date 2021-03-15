Байден запланировал первое с 1993 года крупное повышение налогов

Президент США Джо Байден проведет первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что средства от повышения налогов необходимы для финансирования долгосрочной экономической программы, которая является продолжением мер господдержки, принятых для борьбы с коронавирусом.

Инициатива президента должна последовать за третьим пакетом поддержки на $1,9 трлн и будет более масштабной, отмечает издание. Среди обсуждаемых предложений увеличение налога с корпораций с 21% до 28%, повышение подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше $400 тыс., отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью.

Обсуждается также более высокая ставка налога на прирост капитала для имеющих не меньше $1 млн дохода в год.

По прогнозам, налоговый план Байдена может привлечь $2,1 трлн.

Ранее Байден подписал план спасения американской экономики на $1,9 трлн.

На борьбу с пандемией власти будет выделено $400 млрд, $1 трлн — на оказание помощи населению. Часть американцев получит единовременную выплату в $1,4 тыс., будет продлен срок выплаты еженедельной надбавки в $300 к пособию по безработице до 6 сентября. Также расширят налоговые льготы на детей до $3600 на каждого ребенка, а малообеспеченным гражданам помогут с арендной оплатой жилья.

В январе Байден заявил, что экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавируса, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры.