AliExpress посчитала стоимость потребительской онлайн-корзины россиян

«AliExpress Россия» представила «алииндекс» — потребительскую корзину, в которой собраны наиболее частые интернет-покупки россиян в 2020 году. Пресс-релиз компании в понедельник, 15 марта, оказался в распоряжении «Известий».

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топ рейтингов по активности вошли Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск.

Самыми популярными товарами среди пользователей AliExpress оказались смартфоны (33% от общего объема в денежном выражении), бытовая техника (49%), а также fashion-товары — куртки, платья, джинсы, футболки и кроссовки (18%).

Самыми популярными моделями смартфонов на «AliExpress Россия» стали Xiaomi POCO X3, Xiaomi Redmi Note 9 и Apple iPhone XR, в то время как среди бытовой техники лидируют блендеры, утюги, фены и электробритвы.

Так, лидером продаж среди фенов стала модель Soocas H3S мощностью 1800 Вт. Самым покупаемым гаджетом для бритья стали фотоэпилятор DCOVOR 999999 Flashes и электробритва Xiaomi Mijia Electric Shaver. Среди блендеров россияне чаще выбирали REDMOND RHB-2913 и блендер BioloMix 3HP, а в области техники для ухода за одеждой — портативный отпариватель MayWay и стационарный отпариватель TINTON LIFE.

Говоря об одежде, покупаемой россиянами, эксперты упомянули пуховики-парки NINETYGO с функцией подогрева, разноцветные шубы из искусственного меха UPPIN, шелковые платья бренда Toppies, женские джинсы-оверсайз, свободные женские футболки, а также кроссовки белого цвета.

3 марта стало известно, что «Почта России» и «AliExpress Россия» подписали соглашение о стратегическом партнерстве и заключили договор о реализации программ развития логистики для рынка онлайн-торговли в 2021–2025 годах.