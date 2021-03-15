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Союз потребителей предложил ввести в России продовольственные субсидии

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Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предложил ввести продовольственные субсидии для малоимущих граждан в России. Об этом он заявил 15 марта в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Необходимо, во-первых, как можно скорее вести продовольственные субсидии для самых бедных граждан, особенно семей с детьми. Это опыт большинства развитых стран», — сказал Шелищ.

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Он отметил, что для выделения денег потребуется постановление правительства России. Продовольственные субсидии можно направить на те же счета, на которые сегодня перечисляются жилищные субсидии, сказал Шелищ.

Организация предложила ежемесячно перечислять в среднем 3 тыс. рублей на семью. В 2019 году, по последним актуальным данным Росстата, субсидии на ЖКУ получали 3 млн семей (5,3% всех семей в стране).

Таким образом, на проект потребуется не более 9 млрд рублей в месяц, либо 81 млрд рублей до конца года, если выплаты запустить уже с 1 апреля, сказал глава Союза потребителей России.

По его словам, организация поддерживает позицию Минпромторга, который считает, что такие субсидии должны использоваться исключительно для приобретения продуктов отечественного производства.

«Наш потребитель, для того чтобы потреблять, должен где-то зарабатывать, и потреблять он может только на своих производствах. Лучше отдать деньги своим производителям», — заключил Петр Шелищ.

Ранее, 11 марта, глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, что мониторинг цен на продукты и услуги позволит российскому правительству взаимодействовать с бизнесом и тем самым не допустить влияния на внутренний рынок страны роста мировых цен на продовольствие.

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