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В Минэке объяснили цели мониторинга цен на продукты

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, что мониторинг цен на продукты и услуги позволит российскому правительству взаимодействовать с бизнесом и тем самым не допустить влияния на внутренний рынок страны роста мировых цен на продовольствие. Соответствующее заявление министр сделал в четверг, 11 марта, на брифинге с журналистами.

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Такие меры не позволят импортированной инфляции бить по доходам россиян, подчеркнул он.

«Система мониторинга нам нужна для того, чтобы экономическими механизмами, экономическими мерами заранее предсказуемо взаимодействовать с бизнесом, принимать эти решения с тем, чтобы внешняя инфляция, а у нас основная проблема — это импортированная инфляция, инфляция мировых цен, особенно на продовольствие... не перешла на внутренний рынок и не ударила по доходам населения», — сказал он.

Заниматься мониторингом ситуации и видеть начало процессов очень важно для того, чтобы вовремя принимать меры, так как, по словам Решетникова, экономические механизмы требуют определенного времени для проработки, внедрения и начала функционирования.

Кроме того, он подчеркнул, что обычно экономические механизмы являются комплексными и требуют принятия сразу большого комплекса решений, в том числе выделения субсидий и дотаций, проведения таможенно-тарифной политики и принятия решений по экспортным или импортным пошлинам, по квотам, а также, возможно, применения налоговых инструментов.

Решетников уточнил, что порядок мониторинга закрепляет ответственность за конкретными федеральными органами власти за определенные группы социально значимых товаров, по которым они должны принимать меры и осуществлять регулирование.

Для осуществления мониторинга за ценами на товары и услуги, по словам министра, Минэкономразвития будет использовать данные статистики, онлайн-касс, а также получать информацию от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и сетей. Анализ ситуации совместно с ведомствами происходит каждую неделю, подчеркнул он.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения баланса интересов при определении цен на продукты, а также потребовал избегать ценовых ударов, которые были ранее по ряду продуктов. Российский лидер отметил, что на первом месте должны стоять вакцинирование россиян и цены на базовые продукты питания. По его словам, цены на продукты не должны превалировать перед прибылью от экспорта.

9 марта правительство РФ приняло решение ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. В кабмине указали, что вести мониторинг и давать оценку динамике цен будут Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.

В случае обнаружения тенденции к ускоренному росту стоимости, который заметно превышает инфляцию, или рисков существенного увеличения цен соответствующая информация будет направляться в профильные ведомства, чтобы впоследствии представить правительству предложения по возможным мерам экономического реагирования.

При этом определенные группы товаров и услуг были закреплены за министерствами и ведомствами, за которые они несут ответственность. Так, в ведении Минсельхоза оказались табачные изделия и продукты питания, у Минпромторга ― потребительские товары, в том числе компьютеры, телефоны, бытовая техника и мебель, у Минэнерго ― бензин и дизель, у Минтранса ― пассажирские перевозки ж/д, воздушным, автомобильным (за исключением такси) и городским наземным электротранспортом.

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