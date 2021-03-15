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За «Оскар» в номинации «Лучший фильм» поборются восемь картин

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Восемь фильмов представлены номинантами на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщается на сайте премии.

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Среди триумфаторов премии — второй «Борат» и драма «Земля кочевников»

Среди претендентов — кинокартины «Отец» Флориана Зеллера, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел, «Звук металла» Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

Четыре режиссера, чьи фильмы представлены в этой номинации, также названы претендентами на звание лучшего режиссера. Это Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао и Эмеральд Феннелл. Еще одним кандидатом стал Томас Винтерберг («Еще по одной»).

Также стали известны имена кандидатов в категории «Лучший актер». В их числе Риз Ахмед («Звуки Металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк») и Стивен Ён («Минари»). Посмертно на премию номинирован Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»).

Лучшей актрисой по версии Американской киноакадемии могут стать Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Земля кочевников», Ванесса Кирби — за «Фрагменты женщины», Кэри Маллиган — за «Девушку, подающую надежды», Виола Дэвис — за «Ма Рейни: мать блюза» и Андра Дэй за «США против Билли Холидэй».

Между тем черно-белая кинолента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» не вошла в список номинантов на премию, как и картина российского режиссера Виктора Косаковского «Гунда».

Теперь в числе номинантов на премию Американской академии среди иностранных картин — датская лента «Еще по одной», фильм режиссера из Гонконга «Лучшие дни», а также фильмы из Румынии, Боснии и Герцеговины, Туниса.

93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля.

Ранее, 8 марта, стало известно, что картина «Земля кочевников» Хлои Чжао получила кинопремию «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards) в номинации «Лучший драматический фильм». Фильм рассказывает о 60-летней американке, которая лишилась работы и скитается по стране в поисках случайного заработка.

Лучшей актрисой премии «Выбор критиков» признали Кэри Маллиган, номинантку на «Оскар», за роль в триллере «Девушка, подающая надежды». Скончавшийся в прошлом году актер Чедвик Боузман получил награду за лучшую мужскую роль.

В категории «Лучший актерский состав» победила драма Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой», другой номинант на «Оскар» в этом году.

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