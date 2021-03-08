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«Земля кочевников» названа лучшим фильмом на премии «Выбор критиков»

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Картина «Земля кочевников» Хлои Чжао получила кинопремию «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards) в номинации «Лучший драматический фильм». Об этом объявлено в Twitter данной награды.

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Церемония прошла в формате удаленки

Церемония награждения проходила в смешанном формате из-за пандемии коронавируса. Ведущий Тэй Диггз объявлял победителей со сцены в Лос-Анджелесе, а номинанты и другие участники церемонии следили за ходом мероприятия по видеосвязи из дома.

Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао была отмечена за лучшую режиссуру и адаптацию сценария.

Лучшей актрисой признана Кэри Маллиган за роль в триллере «Девушка, подающая надежды». Награду за лучшую мужскую роль посмертно получил скончавшийся в прошлом году Чедвик Боузман, сыгравший в картине «Ма Рейни: мать блюза».

При этом лучшим полнометражным фильмом в жанре комедии стал «Зависнуть в Палм-Спрингс». В категории «Лучший актерский состав» победила драматическая кинолента Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой».

Среди телевизионных работ главной награды удостоился сериал «Корона» о правлении английской королевы Елизаветы II. Актрисы Эмма Коррин и Джиллиан Андерсон были отмечены наградами как «Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана» в драме.

Среди мини-сериалов лучшим оказался «Ход королевы», вышедший на платформе Netflix. Исполнительницу главной роли Аню Тейлор-Джой наградили как лучшую актрису в лимитированном сериале.

Джейсон Судейкис получил награду за главную роль неунывающего тренера в спортивной комедии «Тед Лассо». Сериал также был назвал лучшей телевизионной комедией.

28 февраля картина Хлоя Чжао «Земля кочевников» была удостоена «Золотого глобуса» в номинации «Лучший драматический фильм». Кроме того, Чжао была отмечена за лучшую режиссеру.

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