Кто из новеньких: Черчесов удивил составом сборной России

Стал известен состав сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира 2022 года с Мальтой, Словенией и Словакией. Станислав Черчесов вызвал двух новичков — голкипера Юрия Дюпина и защитника Илью Самошникова из «Рубина». Также в команду ожидаемо вошли нападающий «Зенита» Артем Дзюба (сохранил капитанскую повязку), полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.

Казанское пополнение

«Рубин» — главная сенсация рестарта сезона. Команда Леонида Слуцкого обыграла «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1), а после побед над лидерами не впала в эйфорию и в последнем туре РПЛ разобралась с «Уфой», борющейся за выживание, — 3:0. Логично, что Станислав Черчесов обратил внимание на российских лидеров казанцев. Денис Макаров сегодня нужнее в молодежке, которая отправится на финальную часть Евро. Он поедет с командой Михаила Галактионова на турнир в Венгрии. Поэтому в первую сборную позвали Юрия Дюпина, пропустившего лишь один гол в трех матчах и взявшего пенальти от Артема Дзюбы. 32-летний голкипер давно ждал вызова в сборную, наконец-то провел сильный отрезок чемпионата и получил первое в карьере приглашение.

Кто из новеньких Игрок ФК «Спартак» Виктор Мозес (слева) и игрок ФК «Рубин» Илья Самошников в матче 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Первый вызов в сборную получил Илья Самошников — один из лучших российских левых защитников чемпионата. В этом сезоне на его счету два гола — это лучший показатель среди конкурентов. Четыре года назад Илья играл в ЛФЛ среди любителей, прошел путь из ПФЛ и ФНЛ до премьер-лиги и наконец-то добрался до главной команды.

Во вратарской линии по-прежнему Черчесов доверяет Антону Шунину и Сослану Джанаеву. А Дюпин отчасти занял место, которое ранее принадлежало Маринато Гильерме. Вне списка также оказался голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. В защите, кроме Самошникова, новых лиц нет. Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, которых Черчесов вызывал ранее, поедут в составе молодежки на Евро. Илья Кутепов, Егор Сорокин и Максим Беляев не убедили Черчесова в необходимости приглашения.

C Мирзовым, но без Смолова

Среди полузащитников в списке бросается в глаза появление Резиуана Мирзова, который в этом сезоне здорово выглядел в составе «Химок». Черчесов проигнорировал Александра Ерохина из «Зенита» и хавбека «Краснодара» Юрия Газинского. Зато вызов получили хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, отдавший три голевые передачи в недавнем матче с «Сочи», и Даниил Фомин — один из лидеров нынешнего «Динамо». Выступающие в Европе Александр Головин и Алексей Миранчук также в списке, и здесь всё без неожиданностей.

В линию нападения Черчесов решил не приглашать Федора Смолова, забившего два гола в последних двух матчах «Локо». Тренер предпочел Антона Заболотного (два гола после паузы) и Александра Соболева (три забитых мяча весной). Место Артема Дзюбы по-прежнему незыблемо, несмотря лишь на один гол в четырех последних играх. Капитана сборной всё равно ждут в расположении национальной команды.

Заслуженный тренер России Александр Тарханов считает, что Станислав Черчесов вызвал в сборную всех лучших игроков, и не удивлен итоговым списком на матчи отбора к ЧМ.

Кто из новеньких Игрок ФК «Химки» Резиуан Мирзов (в центре) в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Химки» и ФК «Ростов» Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Меня ничего не удивило в составе, потому что туда попали лучшие игроки страны, — сказал Тарханов «Известиям». — Вратарь Дюпин хорошо выступает за «Рубин», поэтому его попадание вполне оправданно. О Самошникове тоже могу сказать только самые добрые слова. У нас есть задача — выход в финальную стадию ЧМ. Именно поэтому призываются самые лучшие игроки России. Алексей Миранчук и Александр Головин играют в Европе, но практики у них не так много, к сожалению. В любом случае их уровень очень высокий, и они точно помогут сборной. Наверняка вызов в команду получили бы Денис Черышев и Антон Миранчук, но сейчас оба не играют из-за травм.

По мнению Игоря Колыванова, экс-игрока сборной и бывшего тренера юношеских и молодежных команд России, вратарь «Рубина» Дюпин не будет первым номером, да и Мирзов вряд ли попадет в основной состав.

— У нас есть главный тренер, который отвечает за результат, — напомнил Игорь Колыванов «Известиям». — Если он считает, что Дюпин достоин вызова в сборную, то он его заявляет. Понятно, что Дюпин не будет первым вратарем, но даже поучаствовать в сборе уже полезно. Видимо, Черчесов верит в этого футболиста, а зона вратаря у нас проблематичная. Заявили Мирзова — это нормально. Последние матчи он проводит очень достойно, такой игрок нам нужен. Скорее всего, он не будет выходить в стартовом составе, но может выйти на замену, обыграть один в один, забить или заработать пенальти. Он создает остроту.

В отборе к чемпионату мира – 2022 Россия сыграет с Мальтой 24 марта на стадионе «Та-Али», со Словенией — 27 марта в Сочи, против Словакии — 30 марта в Трнаве.

Состав сборной России на ближайшие матчи:

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин» Казань).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов ( «Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).