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В Сети появились изображения нового смартфона от Tesla

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В Сети появились изображения первого смартфона компании Tesla под кодовым названием Model Pi. Изображения опубликовал китайский сайт MyDrivers.

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По информации портала, смартфон имеет сходство с iPhone 12, на задней панели расположен логотип Tesla.

Он будет оснащен квадрокамерой и подэкранной фронтальной камерой. Цвет покрытия смартфона будет меняться.

Устройство будет содержать солнечную панель для зарядки, поддерживать технологию Neuralink, созданную для пользователей с травмами головного мозга, а также майнинг криптовалюты Marscoin и подключения к высокоскоростной сети спутникового интернета Starlink от SpaceX.

Гаджет также сможет участвовать в управлении некоторых функций бортовой системы электромобилей Tesla.

Окончательный облик устройства еще может измениться, отметили эксперты.

Когда телефон появится в продаже, не уточняется. Однако китайские специалисты предрекли «революционные изменения» в индустрии смартфонов с появлением Tesla.

Ранее, 2 марта, аналитик TF International Securities Мин Чи Куо поделился характеристиками новых iPhone 13.

По словам эксперта, у iPhone нового поколения улучшится фотокамера и модем 5G. Также смартфон получит более крупную батарею.

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