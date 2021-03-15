В Сети появились изображения нового смартфона от Tesla
В Сети появились изображения первого смартфона компании Tesla под кодовым названием Model Pi. Изображения опубликовал китайский сайт MyDrivers.
По информации портала, смартфон имеет сходство с iPhone 12, на задней панели расположен логотип Tesla.
Он будет оснащен квадрокамерой и подэкранной фронтальной камерой. Цвет покрытия смартфона будет меняться.
Устройство будет содержать солнечную панель для зарядки, поддерживать технологию Neuralink, созданную для пользователей с травмами головного мозга, а также майнинг криптовалюты Marscoin и подключения к высокоскоростной сети спутникового интернета Starlink от SpaceX.
Гаджет также сможет участвовать в управлении некоторых функций бортовой системы электромобилей Tesla.
Окончательный облик устройства еще может измениться, отметили эксперты.
Когда телефон появится в продаже, не уточняется. Однако китайские специалисты предрекли «революционные изменения» в индустрии смартфонов с появлением Tesla.
Ранее, 2 марта, аналитик TF International Securities Мин Чи Куо поделился характеристиками новых iPhone 13.
По словам эксперта, у iPhone нового поколения улучшится фотокамера и модем 5G. Также смартфон получит более крупную батарею.