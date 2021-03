Внешность заманчива: российская разработка покоряет мир смартфонов

Среди пользователей набирает популярность разработка российских программистов — видеофильтр для смартфона под названием Avatarify. Он позволяет «примерить» лицо известной личности или «оживить» собственную фотографию. С конца прошлой недели Avatarify вытеснил Clubhouse и занял первое место среди бесплатных приложений по числу скачиваний в России. Также видеофильтр побывал на первой строчке в топе Великобритании, Франции, Китае, Вьетнаме, Украине, Белоруссии. Как долго продлится увлечение дипфейком и почему россиянам везет в сфере развлекательного искусственного интеллекта — в материале «Известий».

Шутки ради

Как рассказывают создатели Avatarify Карим Искаков и Али Алиев, сервис появился как шутка во многом благодаря периоду карантина. За пару часов до рабочей видеоконференции Али смастерил прототип программы и вошел в чат в образе бойца Хабиба Нурмагомедова. Идея понравилась, исходный код усовершенствовали и представили скучающей в изоляции публике. Тогда же программисты пригласили присоединиться Илона Маска. Изобретатель не появился, зато о сервисе заговорили в Сети.

В апреле 2020-го разработчики выложили Avatarify в открытый доступ, а в конце июля запустили мобильное приложение для iOS. Из-за того что версия на Android пока недоступна, в магазинах приложений быстро появились подделки, имитирующие логотип Avatarify. Создатели уже обратили на это внимание.

— Больше половины писем, которые приходят к нам на почту, содержат вопрос: когда появится Android-версия. И часть этих писем несет недовольный комментарий: «Вот я скачал приложение, но у меня не подтверждается e-mail или ничего не загружается». Тогда мы разъясняем, что все другие версии созданы мошенниками. Однако с этой проблемой пока непросто бороться, — объяснил Карим Искаков.

Владельцы устройств Apple быстро оценили потенциал и начали «оживлять» изображения скульптур, музейных портретов, кукол, домашних животных . Тем же, кто пока не может пользоваться разработкой россиян, в помощь нейросеть Deep Nostalgia, представленная недавно сайтом изучения родословных MyHeritage. Предназначенная для создания видео из фото прабабушек и прадедушек, система справляется и с более смелыми вызовами. К примеру, российские пользователи сделали с ее помощью «оживший» памятник Аленке из Нововоронежа, в движении ставший еще более жутким.

В первый день весны ожила даже наша Алёнка! Не бойтесь, она добрая! #Воронеж #MyHeritage pic.twitter.com/k0YYRDAihA — Пробка в Лосево (@losevoprobka) March 1, 2021

Бум последних недель связан с добавлением в Avatarify новой функции — создание музыкальных видео. Теперь анимированный портрет может распевать популярные хиты: от «Владимирского централа» до Sexy and I Know It.

Разработчики не исключают, что в России интерес к приложению частично подогрел TikTok.

— Мы записали короткое видео, где под песню Славы Марлоу оживили свои детские фотографии. Потратили на это буквально 10 минут, видео уже собрало 400 тыс. просмотров и дало старт мини-флешмобу. Но в основном рост был органическим, — рассказал Искаков «Известиям».

Фейк на продажу

Согласно данным аналитического сервиса App Magic, с июля 2020 года по 28 февраля 2021 года Avatarify скачали 4,48 млн раз, а выручка разработчиков составила $438,3 тыс.

Чаще всего приложение грузили в Китае — 1,5 млн скачиваний, выручка — $48,3 тыс. Далее идут Россия — 606 тыс. загрузок, выручка — $12 тыс.; Великобритания — 534 тыс. загрузок, выручка — $236 тыс.; США — 312 тыс. загрузок, выручка — $70,9 тыс. Данные приводит портал vc.ru.

По словам разработчиков, особым продвижением продукта они не занимаются. На маркетинг было потрачено всего несколько сотен долларов. Сейчас сервис монетизируется за счет платной подписки.

При этом в разных странах уже заметны свои особенности. Так, в России наиболее популярна анимация, где звучат отечественные песни в диапазоне от Моргенштерна до Михаила Круга. В Великобритании предпочитают хиты 1990-х, вроде Haddaway, и вечную местную классику Queen. Международную популярность внезапно вновь обрел старый хит молдавской группы O-Zone Dragostea Din Tei (известный среди невладеющих румынским слушателей как Mai-ha-hi и «Нума Нума Ей»).

— Причем если в Великобритании эти треки примерно одинаковы по популярности, то в Гонконге с большим отрывом побеждает гифка Mai-ha-hi, ее использует в 55% случаев. В китайских соцсетях звуки из песни O-Zone даже стали мемом, — поделился Карим.

Звено в нейроцепи

По сути, Avatarify и Deep Nostalgia подхватили уже сложившийся тренд, считает основатель студии Instafilter Рустам Мирзахмедов. Нейросети начали активно развиваться пару лет назад, тогда же в исследованиях произошел большой прорыв по «оживлению» изображений. Впоследствии многие предприниматели взяли эти наработки за основу своих продуктов, объяснил собеседник.

В литературе о дипфейк-технологиях заговорили и того раньше. Аналитик «Финам» Леонид Делицын вспоминает любопытный пример.

— В 1990-е годы в российском интернете был литературный конкурс, на котором победил роман, где возникают компьютерные технологии, которые позволяют заменить одних персонажей на других. Например, в фильме вместо Гитлера можно поставить своего неприятеля, вместо Штирлица — себя. Это мощная идея, которая занимает умы людей давно.

По мнению экспертов, приложение российских программистов встраивается в цепочку других IT-сервисов, нацеленных на изменение внешности. Причем у многих развлекательных программ, работающих на базе ИИ, также постсоветские корни, напомнил Рустам Мирзахмедов . Instagram перенял алгоритм создания масок у белорусского стартапа MSQRD («Маскарад»). Основой для Snapchat стал проект Looksery Виктора Шабурова. В свое время огромный трафик приносили FaceApp, Prisma, Gradient.

— При этом не всегда разработчики пользовались уникальной технологией и создавали приложения с нуля. Часто исходные коды нейросетей отыскивались в открытых библиотеках и на IT-форумах. Так было, в частности, с MSQRD. Настоящую популярность приносят удобная упаковка и высокая скорость выполнения операций. В целом же успех отечественных разработок обычно связывают с сильной математической школой, востребованной на Западе, — отметил Мирзахмедов.

Между тем по общим прогнозам экспертов популярность Avatarify может быть сезонной и недолгой, если не найти приложению практического применения, предупредил Леонид Делицын.

— Чем-то это напоминает шутки комиков, которые развлекают публику в течение вечера. Чтобы проект стал «сериалом» на несколько лет, ему нужны бизнес-пользователи, — считает собеседник. — К примеру, технологии распознавания лица или отпечатка пальца стали частью бизнес-цикла, отчего мы пользуемся ими регулярно.

В теории дипфейк-технологиям и «оживляющим» фильтрам всё же есть полезное применение. Они могут помочь сэкономить на производстве контента и упростить его выпуск. Недавно такую возможность продемонстрировал дизайнер Артемий Лебедев. Блог на YouTube-канале Лебедева какое-то время вело его анимированное изображение. Самому дизайнеру оставалось только начитать текст.

Смешно, но страшно

Несмотря на перспективность разработок, некоторые пользователи видят в дипфейках не только развлечение, но и инструмент для манипуляций. Насколько обманчивы могут быть технологии, пользователи убедились на примере дипфейк-роликов с Томом Крузом. 23 февраля в TikTok-аккаунте deeptomcruise появились три ролика, на которых голливудский актер играет в гольф, вспоминает о встрече с Горбачевым и показывает фокус с монеткой. Однако на видео оказался не сам Круз, а его сверхреалистичная копия, созданная с помощью нейросетей. Некоторых откровенно насторожили возможности таких технологий. Эксперты отмечают, что вскоре обществу может понадобиться отдельное законодательство, чтобы регулировать использование дипфейков.

В США уже действует ряд новых правовых норм. Закон запрещает использовать дипфейки для вмешательства в выборы или вставлять цифровое изображение в видео сексуального характера без согласия оригинала. Ограничения и меры наказания разнятся от штата к штату.

В январе 2020-го Facebook также заявил, что будет удалять любые видео, содержащие дипфейки.

По мнению Рустама Мирзахмедова, скоро появятся технологии, способные на распознавание видеообработки, как когда-то было с фотошопом.

— В 1990-х годах, когда «расцвел» фотошоп, многие переживали: картинку можно редактировать, это же неправда. Скорее всего, дипфейки пойдут по тому же пути. Потребуется ресурс, способный выявлять обработку.

Аналитик Леонид Делицын считает, что в России могут заработать законы, регулирующие использование видеофильтров, но задумаются о них только после прецедентного случая.

— Пока не будет большого урона, серьезные меры не предпримут. Точно так же было с фейковыми новостями. Пока кому-то больно не наступят на мозоль, реагирование не начнется, — уверен собеседник.