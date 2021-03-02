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Стали известны характеристики iPhone 13

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Раскрыты характеристики новых iPhone 13. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил CNBS со ссылкой на аналитика TF International Securities Мин Чи Куо.

Он рассказал, что размер новых смартфонов останется прежним, но увеличится их вес. У iPhone нового поколения улучшат характеристики фотокамеры и модема 5G, также они получат более крупную батарею. Мин Чи Куо отметил, что iPhone 13 избавится от «челки» и получит одно отверстие для камеры.

В качестве примера аналитик привел смартфоны Samsung. При этом iPhone без «челки» и датчиком отпечатков пальцев под дисплеем может появиться не раньше 2023 года, заявил Куо, отмечает телеканал «360».

Отмечается, что компания Apple намерена вернуть в новое поколение смартфонов сканер отпечатков пальцев Touch ID, от которого разработчики отказались в iPhone X в 2017 году. В 2020 году многие пользователи пожаловались на то, что из-за обязательного ношения масок во время пандемии функцией Face ID пользоваться неудобно, пишет НСН.

15 февраля сообщалось, что в Сети появились подробности о технических характеристиках нового iPhone 13. Предполагается, что важным нововведением станет поддержка функции всегда включенного экрана (Always-On Display), которая используется на Android-устройствах.

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