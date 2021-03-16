В феврале Уоррен Баффет опубликовал портфель бумаг своего фонда Berkshire Hathaway Inc. В финансовых вопросах он уже давно считается живой легендой, его имя стало нарицательным, что не случайно, ведь в управлении Berkshire Hathaway Inc. находится более $250 млрд.

Часто мы слышим, что стратегия Уоррена Баффета подходит только для акций компаний США и лишь для крупных игроков. Этот тезис не совсем верен. Оценивая список активов легенды финансовых рынков, можно провести аналогии и собрать доходный портфель как из американских, так и из российских бумаг, причем он будет одинаково эффективен и при счете в миллион долларов США, и при нескольких сотнях тысяч рублей.

Во что же вкладывает деньги самый именитый инвестор мира? Любопытно, но его портфель довольно сложно назвать сбалансированным, ведь 43,61% активов находится в акциях компании Apple. Очевидно, гуру финансовых рынков верит в будущее «яблочной» компании, но только для розничного инвестора такой подход не всегда окажется удачным. Вложив почти половину капитала в бумаги одной, пусть и надежной компании, вы будете крайне уязвимы к ее волатильности. Но это не значит, что Баффет ошибается или ведет «неправильную игру» и его подход нам не интересен. Важно понимать, что Apple — это далеко не единственная корпорация из сектора IT, в которую можно инвестировать средства, а значит, можно до 40% акций разместить в различных бумагах. Правда, тут стоит отметить, что лучше остерегаться волатильных бумаг — например, таких, как всеми любимые Tesla, Amazon, Google и т.д., а делать выбор в пользу компаний, связанных с Big Data, искусственным интеллектом и кибербезопасностью. На эту роль подойдут известные бренды, например Microsoft, Nvidia, Palo Alto и Cisco, а также и менее «попсовые» вроде BlackBerry.

Следующая объемная группа бумаг, на которую приходится 33,63% активов Berkshire Hathaway, — это акции компаний, связанных с повседневной жизнью огромных масс людей. Bank of America является крупнейшим банком по работе с физическими лицами в США, в России его достойный аналог — это Сбербанк, а бумаги, например, Coca Cola хранятся у Баффета с незапамятных времен и до сих пор приносят хорошие дивиденды. Это важный момент: если вы покупаете акцию и надеетесь долго ее держать в портфеле, то по ней должны быть предусмотрены хорошие дивиденды. Это залог доходности. Можно, кстати, действовать и от обратного: ожидаете высокие и стабильные дивиденды, берите бумагу на долгий срок.

Очень важным изменением в портфеле стало увеличение в четвертом квартале прошлого года доли акций Verizon Communications (3,19%) и Chevron Corp. (1.52%). Первые бумаги покупаются из расчета быстрого роста рынка 5G, а вторые — на ожиданиях быстрого восстановления от провала 2020 года. Учитывая, что уже сейчас страны ОПЕК+ готовятся увеличить объем добычи нефти на 1,5 млн в сутки, стоит предполагать, что картель видит перспективу скорой реабилитации мировой экономики. Более того, аналитики Goldman Sachs считают, что на рынке энергоносителей начинается новый 15-летний восходящий супертренд. Это, конечно, громкие слова, но исключать такого нельзя.

Далее в «наборе бумаг» инвестиционной легенды в основном представлены различные компании с долей от 1% и ниже. Но это не значит, что так будет всегда, — скорее всего, уже сейчас портфель Berkshire Hathaway проходит разбалансировку, как раз в пользу увеличения долей других компаний.

Из интересного стоит выделить покупку акций пяти крупнейших японских корпораций — Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. и Marubeni Corp. на общую сумму более $6 млрд. Такой серьезный взгляд на Восток указывает на желание Уоррена Баффета диверсифицировать свой портфель не только по бумагам, но и географически.

В целом структура вложений легенды инвестсообщества явно направлена больше на доход, чем на избегание рисков. Такая модель подойдет опытным инвесторам, которые готовы немного понервничать в ожидании прибылей, опережающих рыночную динамику.

Автор — основатель инвестиционного клуба Frendex

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора