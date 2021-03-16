Гнуть «Дракона»: диснеевский блокбастер держит позиции

Прошедший уикенд показал самую низкую явку с начала февраля: по данным ЕАИС, кинотеатры в этот раз продали билетов всего на 1,9 млн рублей. Цифра эта еще в декабре казалась недостижимой, но сегодня можно говорить о том, что могло быть и лучше. Вышедшим в последние две-три недели блокбастерам нужно доработать свое, поэтому до конца марта, когда выйдет «Годзилла против Конга», крупных релизов ждать не стоит, кроме, может быть, боевика 18+ «Никто». А пока пятерка лидеров осталась той же, что и в прошлый уикенд, и на тех же позициях.

Драконы в борьбе за мир

На этой неделе «Райя и последний дракон» имеет шансы стать самым кассовым фильмом года. Сейчас первенство принадлежит «Тому и Джерри» ($67 млн), но «Райя» ($52 млн) догоняет его, притом что фильм вышел на экраны одновременно с онлайн-релизом на Disney+. Последнее, кстати, не мешает блокбастеру собирать свои миллионы и в России, что еще раз доказывает: семейному контенту пиратство и онлайн практически не вредят. По крайней мере не больше, чем существование легальных онлайн-кинотеатров и телеканалов с мультиками.

«Райя» с рейтингом 94% на агрегаторе Rotten Tomatoes и вправду великолепна, «Дисней» не подвел. Восточный колорит с острой азиатской кухней, великолепными рукопашными поединками и красочными костюмами не превратил историю в нечто экзотическое. Напротив, «Райя», впитавшая лучшее у «Навсикаи» Миядзаки и диснеевского «Короля Льва», смотрится как актуальное высказывание, между прочим не самое удобное для большинства родителей. Самое сложное здесь — образ молодой драконихи Сису. К сожалению, в русском дубляже несколько поблекли интонации, которыми снабдила ее певица и актриса Аквафина, но смысл никуда не делся.

Мультик о драконах кричит о любви, покаянии и самопожертвовании, причем даже не заботится о том, чтобы это как-то аргументировать. Все люди хорошие, все страны должны объединиться, всех надо простить, понять и принять. Этот пафос оказался у нас особенно востребован, всего картина заработала 150 млн рублей, что с прошлыми результатами дает почти полмиллиарда бокс-офиса. Большой вопрос — дойдет ли фильм до миллиарда «Души» и «Конька-горбунка», но пока он на верном пути.

Держим строй

Второе место заняла комедия «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым (106 млн рублей). Режиссер Алексей Нужный мог бы сменить свой псевдоним (настоящая фамилия — Черномазов) на Необходимый, у него за три месяца вышло сразу три релиза: «Огонь», «Обратная связь» и теперь вот «Пара из будущего», причем два оказались очень успешными. «Огонь» заработал почти миллиард, у «Пары» пока менее 400 млн, но и масштабы проектов несопоставимы: сейчас речь идет о довольно скромной комедии, пусть и фантастической, слегка пародирующей «Назад в будущее».

Третье место по сборам — у «Конька-горбунка» (53 млн). Сейчас картина уже собрала 1,085 млрд рублей, у нее до сих пор высокая наработка и посещаемость, ее промоподдержка не прекращается: пока фильм окончательно не ушел на малые экраны, он должен заработать максимум, хотя уже и так перевыполнил план. Большинство экспертов считало миллиард идеальным, почти недостижимым результатом в данных условиях, но «Конек» даже при соседстве с «Райей» и «Томом и Джерри» сдаваться не собирается.

«Том и Джерри» второй уикенд подряд уступают «Коньку» совсем чуть-чуть, они на четвертом месте, бокс-офис у них всего на 100 тыс. рублей меньше. Разница, которой можно было бы пренебречь, но сам факт конкуренции с фильмом, который сегодня возглавляет западный прокат, говорит о многом.

На пятом месте — комедия «Батя» с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой, 46 млн (общие сборы превысили 400 млн). В ближайшие выходные испытание прокатом ждет экшен «Никто», американская картина российского режиссера Ильи Найшуллера. Его дебют «Хардкор», целиком снятый с видом «из глаз», как в компьютерной игре, собрал 167 млн рублей. «Никто» с Бобом Оденкерком, звездой сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», может добиться не меньших результатов, хотя картины для взрослой аудитории идут в коронавирусную эпоху хуже семейных. Не исключено, что фильм уступит голландскому мультику «Айнбо. Сердце Амазонии», российскому «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» или отечественной комедии «Пальма» про добрую собаку.