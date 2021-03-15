Горнолыжный сезон в Сочи продлили до 10 мая

Горнолыжный сезон в Сочи продлен до 10 мая из-за большого количества осадков в виде снега. Об этом в понедельник, 15 марта, заявили в пресс-службе курорта «Красная Поляна»,

«Количества снега на трассах курорта достаточно для продления сезона катания до середины мая. До 10 мая включительно на курорте будут работать прокаты, инструкторы, ски-сервис и Академия райдеров для обучения детей», — отмечается в публикации на официальном сайте курорта.

Там добавили, что синоптики прогнозируют очередные снегопады в горах на протяжении всего марта, снежный покров будет устойчивым в том числе благодаря системе искусственного оснежения.

4 марта научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что минувшей зимой средняя температура была на 2–4 градуса ниже нормы. При этом, по его словам, на севере по-прежнему температурный фон выше нормы. По его словам, аномально теплая погода на севере связана с глобальным потеплением.

23 февраля главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова связала сочетание сильных морозов и осадков минувшей зимой с наступлением новой климатической эпохи. Специалист допустила, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше.