Вильфанд рассказал об аномальной зиме в России

Минувшей зимой средняя температура была на 2–4 градуса ниже нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг, 4 марта.

«На 2–4 [градуса] зима оказалась ниже нормы. От западных границ нашей страны до Якутии», — сказал он на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной прогнозу погоды на весенний период.

Вильфанд подчеркнул, что на севере по-прежнему температурный фон выше нормы. По его словам, аномально теплая погода на севере связана с глобальным потеплением.

В то же время февраль, по данным синоптика, оказался аномально холодным на территории России.

«Но все-таки после 2011 года ничего подобного не было. Наконец-то средняя температура в феврале оказалась ниже нормы, особенно на азиатской территории России», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в арктических регионах было теплее обычного.

В конце февраля директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей рассказал, что в последние годы зимы чаще бывают или холодными, или теплыми, но не «средними». Он указал, что существенное влияние на естественные вариации и колебания погоды оказал человек.

По его словам, люди «совсем немного, всего на 5%», усилили парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлива. В результате создался дисбаланс: стало меньше средних зим, но больше холодных или теплых.

23 февраля главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова связала сочетание сильных морозов и осадков минувшей зимой с наступлением новой климатической эпохи.

Она рассказала, что раньше циклоны шли с запада на восток, из-за чего на севере были сильные холода, в средней полосе России — умеренная погода, а на юге — теплая. В настоящее время циклоны идут с севера на юг и с юга на север. Такой процесс идет в последние пять-семь лет. Специалист допустила, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше.