Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело о подготовке к беспорядкам
Общество
Более половины вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей оказались старше 60 лет
Авто
В России начались продажи обновленной модели Kia Stinger
Авто
Минтранс сообщил о начале тестирования беспилотных авто в РФ в 2021 году
Общество
Диетолог предостерегла от попытки заменить весь рацион углеводами во время поста
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние дождей на ситуацию с водоснабжением в Крыму
Спорт
Цзю поддержал Поветкина перед его боем с Уайтом
Наука
Ученые рассказали о пользе гранатового сока при беременности
Мир
КНР призвала Украину не политизировать действия китайских компаний в Крыму

Ученые рассказали о пользе гранатового сока при беременности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Употребление женщинами гранатового сока во время беременности может защитить их плод от травм мозга во время внутриутробного развития. К такому выводу пришли ученые Университета Бригама в своем исследовании, опубликованном на портале MedicalXpress.

Бремя потерь: найдена новая причина невынашивания беременности
Ученые открыли новый генетический маркер риска выкидышей у женщин русской национальности

Речь идет о профилактике задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР). Отмечается, что это заболевание часто возникает из-за дефицита питательных веществ и кислорода в организме новорожденного при дефектах плаценты. От этого, по данным специалистов, страдает примерно один из десяти младенцев, у которого повышается риск смерти и нарушений нервного развития.

Авторы провели исследование, в котором выявили связь между употреблением гранатового сока и профилактики ЗВУР. В нем приняли участие 99 беременных женщин, которые были распределены на две группы. В одной из групп матери ежедневно получали грантовый сок, а женщинам из второй группы каждый день давали схожий с соком по вкусу и цвету напиток.

На основе результатов МРТ детей до и после рождения, ученые выяснили, что ежедневное употребление матерью сока, богатого антиокисдантами-полифенолами, снижает риск травмы головного мозга у младенцев с ЗВУР. Особенно полезным напиток оказался во время третьего триместра беременности, когда мозг плода особенно уязвим.

В начале января врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о редких и полезных свойствах граната. В частности, она отметила, что гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые способны снимать воспаление. Также фрукт предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы и помогает избежать таких заболеваний, как инфаркт и инсульт, способствует снижению уровня холестерина в крови.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021