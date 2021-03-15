Ученые рассказали о пользе гранатового сока при беременности

Употребление женщинами гранатового сока во время беременности может защитить их плод от травм мозга во время внутриутробного развития. К такому выводу пришли ученые Университета Бригама в своем исследовании, опубликованном на портале MedicalXpress.

Речь идет о профилактике задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР). Отмечается, что это заболевание часто возникает из-за дефицита питательных веществ и кислорода в организме новорожденного при дефектах плаценты. От этого, по данным специалистов, страдает примерно один из десяти младенцев, у которого повышается риск смерти и нарушений нервного развития.

Авторы провели исследование, в котором выявили связь между употреблением гранатового сока и профилактики ЗВУР. В нем приняли участие 99 беременных женщин, которые были распределены на две группы. В одной из групп матери ежедневно получали грантовый сок, а женщинам из второй группы каждый день давали схожий с соком по вкусу и цвету напиток.

На основе результатов МРТ детей до и после рождения, ученые выяснили, что ежедневное употребление матерью сока, богатого антиокисдантами-полифенолами, снижает риск травмы головного мозга у младенцев с ЗВУР. Особенно полезным напиток оказался во время третьего триместра беременности, когда мозг плода особенно уязвим.

В начале января врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о редких и полезных свойствах граната. В частности, она отметила, что гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые способны снимать воспаление. Также фрукт предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы и помогает избежать таких заболеваний, как инфаркт и инсульт, способствует снижению уровня холестерина в крови.