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Диетолог рассказала о полезных свойствах граната

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Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала о редких и полезных свойствах граната.

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По словам специалиста, гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые помогают снимать воспаление. Также фрукт предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы и помогает избежать таких заболеваний, как инфаркт и инсульт, способствует снижению уровня холестерина в крови.

«Были исследования по заболеваниям, связанным с дегенеративным изменением сосудов, в частности головного мозга и болезни Альцгеймера. То есть гранат может предотвратить раннее развитие слабоумия. Также гранат оказывает достаточно серьезное противоопухолевое действие, особенно связанное с раком молочной железы», — цитирует Sputnik Соломатину во вторник, 5 января.

По ее словам, для того, чтобы гранат раскрыл все свои полезные свойства, необходимо ежедневно употреблять четверть плода или 30 г гранатового сока. Сок лучше разводить водой или пить через трубочку. И обязательно после этого полоскать рот.

При выборе граната следует обращать внимание на его хвостик, где раньше находился цветок. Он должен быть сухой и без следов плесени.

«Бывает, что гранат поступает к нам недоспелым либо, наоборот, уже долго лежит и покрыт черными точками. От покупки такого плода лучше отказаться. Хвостик, корона граната, должен быть сухой, и сама корочка должна легко чиститься. Более тяжелый фрукт будет более сочным. Есть можно с косточками, противопоказаний нет», — отметила она.

Ранее во вторник диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, как нужно питаться, чтобы восстановиться после новогодних праздников.

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