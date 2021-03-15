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Последнее сохранение: банки готовы прощаться с ключевой на уровне 4,25%

На ближайшем заседании ЦБ еще оставит ставку, а на следующем уже поднимет ее, считают аналитики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Последнее сохранение: банки готовы прощаться с ключевой на уровне 4,25%
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2021-03-15 14:56:13
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На заседании 19 марта ЦБ в последний раз в 2021 году сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, следует из консенсус-прогноза «Известий». А до конца года показатель может увеличиться до 5%. На рынке ожидают, что регулятор даст четкий сигнал о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики на фоне ускорения роста цен и постепенного выхода из коронакризиса. Вследствие этого тарифы по кредитам и депозитам начнут расти уже в ближайшие недели, полагают эксперты. Вместе с тем изменения позволят более выгодно инвестировать в инструменты фондового рынка.

В ожидании сигнала

Сохранение ключевой ставки на уровне 4,25% в пятницу, 19 марта, прогнозируют 13 из 14 опрошенных «Известиями» представителей крупнейших российских банков. По ожиданиям аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на ближайшем заседании ЦБ, с одинаковой долей вероятности, повысит ключевую ставку до 4,5% или оставит ее на уровне 4,25%.

Гораздо большее внимание стоит обратить на будущие планы ЦБ по ключевой ставке, которые будут анонсированы на предстоящем заседании, подчеркнул операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Решение о сохранении показателя может стать последним в 2021 году. Сигнала о повышении в ближайшие месяцы ожидают в ВТБ, Совкомбанке, УБРиР, СКБ-банке и банке «Фридом Финанс».

Последнее сохранение
ставка
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Справка «Известий»

Цикл снижения ключевой ставки начался в середине 2019 года, когда ее величина находилась на уровне 7,75%. В год пандемии коронавируса ЦБ сократил показатель до рекордно низкого уровня — 4,25%. Такая политика стимулирует бизнес вкладывать деньги в восстановление экономики.

Высока вероятность, что ЦБ будет увеличивать ключевую ставку уже на заседаниях в апреле и июле, ожидают в ВТБ. По прогнозам банка, на конец 2021 года ее уровень достигнет 4,75%. В Совкомбанке ожидают, что регулятор увеличит ставку в три подхода по 0,25 п.п. до нижнего диапазона нейтральности — 5%.

Инфляция и обороты

По итогам февраля инфляция в годовом выражении выросла до 5,7% при целевом уровне ЦБ в 4%, констатировал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он уточнил, что увеличение цен ускоряется как в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров, так и в сфере платных услуг.

Основная причина заключается в восстановлении платежеспособности населения и реализации эффекта отложенного спроса на цены. Кроме того, оказывает свое влияние статистический эффект низкой базы, так как в начале прошлого года уровень инфляции был невысоким, — пояснил Станислав Дужинский.

Последняя статистика указывает на восстановление экономической активности, что позволяет ЦБ начать сокращение монетарной поддержки экономики, добавил Михаил Васильев из Совкомбанка. По данным Росстата, оборот розничной торговли в январе практически вернулся на докризисные уровни, а по прогнозам ЦБ в 2021-м экономика вырастет на 3–4% и вернется на допандемийный уровень уже к концу этого года, подчеркнул аналитик.

Последнее сохранение
ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В то же время курс рубля демонстрирует стабильность и дает возможность рассчитывать на проявление дезинфляционных эффектов во втором полугодии 2021 года, подчеркнула главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Рынок прислушивается к комментариям ЦБ, которые были довольно «ястребиными», отметил директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Ринат Кутуев. Например, зампред ЦБ Алексей Заботкин делал отдельный акцент на том, что условия денежно-кредитной политики будут оставаться в 2021 году «мягкими именно в среднем». Такая формулировка вполне соответствует постепенному повышению ключевой ставки, так как ее нейтральный диапазон сейчас оценивается в 5–6% годовых, подчеркнул Ринат Кутуев.

К этому добавились комментарии главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, которая допустила повышение ставки до нейтрального уровня уже в этом году в случае необходимости, отметил эксперт.

Путь вверх

Действия регулятора с учетом экономической ситуации понятны и прогнозируемы: банки, скорее всего, уже учли ожидаемую динамику ставок ЦБ, полагает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. По ее словам, ставки по депозитам за последнее время уже немного подросли.

Такую тенденцию подтвердили в банке «Ренессанс Кредит»: кредитные организации меняют тарифную сетку в ожидании роста ключевой ставки в будущих периодах. Когда ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику и повышает ключевой показатель, ставки по банковским продуктам растут на соответствующую величину, оценили в СБК-банке.

В среднесрочной перспективе путь у банковских ставок возможен только вверх, подчеркнул начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его словам, при ужесточении монетарных условий ростом отреагируют ставки по кредитам, при этом сроки займов сократятся.

Последнее сохранение
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россияне могут подготовиться к повышению ключевой ставки в 2021 году: до того, как это произойдёт, выгодно оформлять потребзаймы, кредитные карты, автокредиты, ипотеку. При этом нормализация монетарной политики откроет больше возможностей выгодно инвестировать в инструменты российского фондового рынка, — рассказал председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

По его словам, средние розничные ставки по потребкредитам могут существенно измениться в течение месяца после решения ЦБ. Реакция же тарифов по ипотеке может растянуться на несколько месяцев. Ужесточение денежно-кредитной политики быстрее отразится на более крупных банках.

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