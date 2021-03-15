Последнее сохранение: банки готовы прощаться с ключевой на уровне 4,25%

На заседании 19 марта ЦБ в последний раз в 2021 году сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, следует из консенсус-прогноза «Известий» . А до конца года показатель может увеличиться до 5%. На рынке ожидают, что регулятор даст четкий сигнал о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики на фоне ускорения роста цен и постепенного выхода из коронакризиса. Вследствие этого тарифы по кредитам и депозитам начнут расти уже в ближайшие недел и, полагают эксперты. Вместе с тем изменения позволят более выгодно инвестировать в инструменты фондового рынка.

В ожидании сигнала

Сохранение ключевой ставки на уровне 4,25% в пятницу, 19 марта, прогнозируют 13 из 14 опрошенных «Известиями» представителей крупнейших российских банков . По ожиданиям аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на ближайшем заседании ЦБ, с одинаковой долей вероятности, повысит ключевую ставку до 4,5% или оставит ее на уровне 4,25%.

Гораздо большее внимание стоит обратить на будущие планы ЦБ по ключевой ставке , которые будут анонсированы на предстоящем заседании, подчеркнул операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Решение о сохранении показателя может стать последним в 2021 году . Сигнала о повышении в ближайшие месяцы ожидают в ВТБ, Совкомбанке, УБРиР, СКБ-банке и банке «Фридом Финанс».

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Справка «Известий» Цикл снижения ключевой ставки начался в середине 2019 года, когда ее величина находилась на уровне 7,75%. В год пандемии коронавируса ЦБ сократил показатель до рекордно низкого уровня — 4,25%. Такая политика стимулирует бизнес вкладывать деньги в восстановление экономики.

Высока вероятность, что ЦБ будет увеличивать ключевую ставку уже на заседаниях в апреле и июле, ожидают в ВТБ. По прогнозам банка, на конец 2021 года ее уровень достигнет 4,75%. В Совкомбанке ожидают, что регулятор увеличит ставку в три подхода по 0,25 п.п. до нижнего диапазона нейтральности — 5% .

Инфляция и обороты

По итогам февраля инфляция в годовом выражении выросла до 5,7% при целевом уровне ЦБ в 4%, констатировал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он уточнил, что увеличение цен ускоряется как в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров, так и в сфере платных услуг.

— Основная причина заключается в восстановлении платежеспособности населения и реализации эффекта отложенного спроса на цены . Кроме того, оказывает свое влияние статистический эффект низкой базы, так как в начале прошлого года уровень инфляции был невысоким, — пояснил Станислав Дужинский.

Последняя статистика указывает на восстановление экономической активности, что позволяет ЦБ начать сокращение монетарной поддержки экономики , добавил Михаил Васильев из Совкомбанка. По данным Росстата, оборот розничной торговли в январе практически вернулся на докризисные уровни, а по прогнозам ЦБ в 2021-м экономика вырастет на 3–4% и вернется на допандемийный уровень уже к концу этого года, подчеркнул аналитик.

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В то же время курс рубля демонстрирует стабильность и дает возможность рассчитывать на проявление дезинфляционных эффектов во втором полугодии 2021 года , подчеркнула главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Рынок прислушивается к комментариям ЦБ, которые были довольно «ястребиными» , отметил директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Ринат Кутуев. Например, зампред ЦБ Алексей Заботкин делал отдельный акцент на том, что условия денежно-кредитной политики будут оставаться в 2021 году «мягкими именно в среднем». Такая формулировка вполне соответствует постепенному повышению ключевой ставки, так как ее нейтральный диапазон сейчас оценивается в 5–6% годовых, подчеркнул Ринат Кутуев.

К этому добавились комментарии главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, которая допустила повышение ставки до нейтрального уровня уже в этом году в случае необходимости, отметил эксперт.

Путь вверх

Действия регулятора с учетом экономической ситуации понятны и прогнозируемы: банки, скорее всего, уже учли ожидаемую динамику ставок ЦБ , полагает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. По ее словам, ставки по депозитам за последнее время уже немного подросли.

Такую тенденцию подтвердили в банке «Ренессанс Кредит»: кредитные организации меняют тарифную сетку в ожидании роста ключевой ставки в будущих периодах . Когда ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику и повышает ключевой показатель, ставки по банковским продуктам растут на соответствующую величину, оценили в СБК-банке.

В среднесрочной перспективе путь у банковских ставок возможен только вверх , подчеркнул начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его словам, при ужесточении монетарных условий ростом отреагируют ставки по кредитам, при этом сроки займов сократятся.

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— Россияне могут подготовиться к повышению ключевой ставки в 2021 году: до того, как это произойдёт, выгодно оформлять потребзаймы, кредитные карты, автокредиты, ипотеку . При этом нормализация монетарной политики откроет больше возможностей выгодно инвестировать в инструменты российского фондового рынка, — рассказал председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.