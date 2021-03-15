Песков назвал личным делом Путина соблюдение поста

Соблюдение поста является личным делом каждого человека. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о соблюдении поста своей семьей в понедельник, 15 марта.

Также он прокомментировал позицию главы государства Владимира Путина на этот счет.

«Я, наверное, не буду отвечать на ваш вопрос. Все-таки это относится к такому личному пространству, это абсолютно личное дело каждого», — заявил Песков в ходе пресс-конференции.

В понедельник, 15 марта, начался Великий пост — центральный пост, предшествующий главному христианскому празднику Пасхе.

Пост длится шесть недель, после чего следует Страстная седмица, которая формально не входит в состав поста, однако несет самые строгие ограничения в еде в этот период.

Во время поста для православных христиан под запретом употребление мяса, молока и молочных продуктов, яиц, животного масла, сдобы и выпечки. В пятницу и субботу Страстной седмицы не полагается ничего есть. Завершает ее Пасха, которая в 2021 году приходится на 2 мая.

Накануне, 14 марта, завершилась Масленичная неделя.