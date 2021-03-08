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У православных христиан началась масленичная неделя

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Православные христиане в понедельник, 8 марта, встречают Масленицу — неделю перед началом Великого поста.

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По православной пасхалии празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. Конкретные ее сроки зависят от даты главного христианского праздника. В эту неделю отменяются обязательные посты по средам и пятницам, однако запрет на употребление мяса уже действует.

«Пост предваряется Прощеным воскресеньем, это как раз завершение Масленицы. А Масленица — это время, когда раньше часто ходили в гости, как говорили, «к теще на блины». Это возможность в преддверии Прощеного воскресенья попросить прощения, примириться», — рассказал «РИА Новости» священник храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.

В народной традиции Масленица символизирует переход от зимы к весне и последний всплеск сытой, веселой жизни перед началом длительного и строгого Великого поста. В качестве напоминания о приближающемся посте в среду и пятницу совершаются длительные богослужения наподобие великопостного.

Ранее, 7 марта, эксперты рассказали, как сделать традиционные блины полезными для здоровья.

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