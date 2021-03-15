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В Москве выставили на продажу раритетный советский лимузин
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В Москве выставили на продажу раритетный советский лимузин

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В Москве выставили на продажу советский лимузин ЗИЛ-4104. За автомобиль 1980 года выпуска продавец планирует выручить 8 900 000 рублей.

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В объявлении говорится, что пробег автомобиля составляет 48 200 км. При этом продавец отметил, что лимузин проходил ремонт на заводе ЗИЛ. Автомобиль обслужен, исправен, готов к эксплуатации. Дополнительно есть новый мотор, новая коробка передач, задний мост и оригинальные расходные материалы.

Лимузин ЗИЛ-4104 комплектуется 7,7-литровым бензиновым двигателем. Мощность агрегата составляет 315 л.с. Агрегат работает совместно с автоматической коробкой передач.

Отмечается, что автомобиль был разработан советскими инженерами к 60-летию Октябрьской революции и использовался высшим руководством страны.

Машина изготавливалась вручную на заводе им. Лихачева и проходила полноценную программу испытаний. До начала 1990-х годов техническая и технологическая документация на автомобиль несла гриф секретности.

27 октября сообщалось, что в США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей).

Карт под названием Cheese-N-Ator был построен в 2016 году. Автолюбитель рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того ни другого не случилось.

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