В IATA назвали сроки возвращения авиаотрасли к докризисным показателям

Возвращение авиаотрасли к допандемическим показателям ожидается во второй половине 2024 года. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил старший вице-президент по внешним связям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Себастьян Микош.

«Наш прогноз заключается в том, что индустрия восстановит свой трафик до уровней до COVID где-то во второй половине 2024 года <…>. Наша идея заключалась в том, что вакцины будут доступны к июню этого года, так что мы были более или менее точны со временем. И, конечно же, мы ждем решения, которое позволит возобновить международный трафик, который пострадал в наибольшей степени», — цитирует его «РИА Новости».

Тем не менее представитель IATA указал, что о точных перспективах на 2021 год говорить не приходится, поскольку третья волна коронавируса может нанести авиаотрасли в I квартале текущего года больший урон, чем в I квартале 2020 года.

Микош обратил внимание на то, что в сложившихся обстоятельствах грузовые авиаперевозки «процветают» по сравнению с пассажирскими за счет поставок партий вакцин от COVID-19 по всему миру.

По словам вице-президента ассоциации, IATA продолжит выступать за предоставление дополнительной финансовой помощи авиакомпаниям, которые на данный момент из-за административных решений лишены возможности предоставлять свои услуги. Также Микош призвал государства не закрывать рынки в случае новой вспышки вируса, чтобы позволить индустрии адаптироваться к условиям пандемии.

«Я думаю, что для авиакомпаний реальная проблема заключается в том, чтобы быть уверенными, и именно поэтому мы так громко призываем правительства не закрывать рынки, когда у нас будет еще один всплеск вируса, потому что мы должны учиться жить с этим, поскольку наша отрасль дальновидна», — добавил он.

В ноябре 2020 года IАТА совместно с Международной федерацией транспортных рабочих (ITF) сообщила, что падение спроса на авиаперевозки на фоне пандемии может привести к сокращению до 4,8 млн работников авиаотрасли. Эксперты Air Transport Action Group указывали, что около 4,8 млн работников этой отрасли могут потерять работу.