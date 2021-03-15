Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лукашенко заявил о начале работы комиссии по поправкам в конституцию
Общество
Глава Крыма заявил об увеличении добычи воды из подземных источников
Экономика
Росавиация сообщила о снижении пассажиропотока авиакомпаний РФ в феврале на 37%
Мир
Спецпредставитель США приедет на встречу по Афганистану в Москву
Общество
Курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн россиян
Общество
Главу Хакасии Коновалова вызвали в суд
Общество
В России за сутки выявили 9437 новых случаев COVID-19
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все свои модели
Происшествия
Со спортбазы в Подмосковье госпитализировали подростков с отравлением

В IATA назвали сроки возвращения авиаотрасли к докризисным показателям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возвращение авиаотрасли к допандемическим показателям ожидается во второй половине 2024 года. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил старший вице-президент по внешним связям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Себастьян Микош.

Не Москвой едины: бизнес предложил способ увеличить авиаперевозки в регионах
Компании хотят поделиться друг с другом пассажирами на субсидируемых маршрутах

«Наш прогноз заключается в том, что индустрия восстановит свой трафик до уровней до COVID где-то во второй половине 2024 года <…>. Наша идея заключалась в том, что вакцины будут доступны к июню этого года, так что мы были более или менее точны со временем. И, конечно же, мы ждем решения, которое позволит возобновить международный трафик, который пострадал в наибольшей степени», — цитирует его «РИА Новости».

Тем не менее представитель IATA указал, что о точных перспективах на 2021 год говорить не приходится, поскольку третья волна коронавируса может нанести авиаотрасли в I квартале текущего года больший урон, чем в I квартале 2020 года.

Микош обратил внимание на то, что в сложившихся обстоятельствах грузовые авиаперевозки «процветают» по сравнению с пассажирскими за счет поставок партий вакцин от COVID-19 по всему миру.

По словам вице-президента ассоциации, IATA продолжит выступать за предоставление дополнительной финансовой помощи авиакомпаниям, которые на данный момент из-за административных решений лишены возможности предоставлять свои услуги. Также Микош призвал государства не закрывать рынки в случае новой вспышки вируса, чтобы позволить индустрии адаптироваться к условиям пандемии.

«Я думаю, что для авиакомпаний реальная проблема заключается в том, чтобы быть уверенными, и именно поэтому мы так громко призываем правительства не закрывать рынки, когда у нас будет еще один всплеск вируса, потому что мы должны учиться жить с этим, поскольку наша отрасль дальновидна», — добавил он.

В ноябре 2020 года IАТА совместно с Международной федерацией транспортных рабочих (ITF) сообщила, что падение спроса на авиаперевозки на фоне пандемии может привести к сокращению до 4,8 млн работников авиаотрасли. Эксперты Air Transport Action Group указывали, что около 4,8 млн работников этой отрасли могут потерять работу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021