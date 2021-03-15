В Госдуме предложили разрешить регионам регулировать число бездомных животных

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории российского субъекта. Документ опубликован 15 марта в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В документе говорится, что органы власти субъектов РФ, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, осуществляют собственное правовое регулирование численности бездомных животных, находящихся в приютах для животных на территории региона. Уточняется, что процедура регулирования численности таких животных будет производиться «специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

По действующему законодательству, как отмечают авторы, в отношении бездомных животных используется метод ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, но такая процедура «удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал». По словам депутатов, оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, потому как в стаях они становятся агрессивными.

«Через ОСВВ прошло много стран, и данный метод был признан неэффективным, дополнен другими методами. ОСВВ не дает полного контроля над животными, вновь выпущенными в городскую среду», — добавляют авторы инициативы.

В связи с этим они считают важным принять эффективные подходы к работе с бездомными животными и в первую очередь защитить людей от контакта с ними. Депутаты отмечают, опыт работы муниципалитетов за последние два года показал недостаток денежных средств для выполнения в полном объеме положений о необходимом числе приютов для животных и их обеспечения. Поэтому законопроектом вводится положение, в соответствии с которым региональные власти сами смогут осуществлять правовое регулирование численности бездомных животных, находящихся в приютах на территории субъекта.

12 марта администрация Верхнебуреинского района Хабаровского края сообщила об увеличении в четыре раза финансирования на отлов и стерилизацию бездомных собак. В этом году на эти цели муниципалитет получит более 2 млн рублей.