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Финансирование на отлов собак увеличили в районе Хабаровского края

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Администрация Верхнебуреинского района (Хабаровский край) сообщила об увеличении в четыре раза финансирования на отлов и стерилизацию бездомных собак. В 2021 году на эти цели муниципалитет получит чуть более 2 млн рублей.

По данным властей, специалисты должны проводить стерилизацию и вакцинацию животных. После этого собак возвращают в места их обитания. Об этом пишет Transsibinfo.ru. Средства на проведение работ выделены из краевого бюджета.

В 2021 году планируется вернуть в естественную среду обитания не менее 187 животных. Контракт на проведение работ подписан с индивидуальным предпринимателем.

Жителям района рекомендовано соблюдать правила благоустройства по содержанию и выгулу собак, чтобы не допустить форс-мажорных ситуаций по поиску домашних питомцев.

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