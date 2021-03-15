Эксперт оценил долю «Яндекса» в случае предустановки поисковика на гаджетах

Доля поисковика «Яндекс» в мобильных устройствах в России вырастет до 80%, если производителей гаджетов обяжут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в понедельник, 15 марта.

Ранее в этот день в Минцифры заявили, что с 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно, правительство определит позже.

Основным выгодоприобретателем от обязательной предустановки отечественного поисковика станет «Яндекс», отмечает Эльдар Муртазин. Дело в том, что на российском рынке это единственная компания, которая может конкурировать с Google, отметил специалист.

«Если предустановка по умолчанию будет действительно сделана на всех мобильных устройствах в пользу «Яндекс», то мы увидим резкий рост их доли в мобильных устройствах до 75–80%, как минимум. Сегодня по Яндекс.Радару их доля в мобильных устройствах почти 58%. Это заметно сократит долю Google», — сказал ведущий аналитик.

Вероятность того, что Google обяжут ставить на Android-устройствах поисковик «Яндекс» по умолчанию, эксперт оценил в 99%.

В свою очередь, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев заявил, что выгоду в случае расширения требований закона по предустановке российского программного обеспечения может получить не только «Яндекс», но и другой отечетсвенный поисковик — «Рамблер».

При этом, по его словам, речь не идет об ограничении конкуренции, а о стимулировании отечественного производителя.

«Ограничение конкуренции было бы, если бы запретили использовать другие поисковые системы. В данном случае у потребителя есть выбор, когда он получает гаджет, будь то телевизор, телефон ил планшет. По умолчанию использовать отечественные поисковые системы, либо отказаться от них и переключить на западные. Я полагаю здесь нет состава с нарушением закона о защите конкуренции», — заключил Журавлев.

В то же время большинство пользователей просто не захочет тратить время на замену установленного по умолчанию поиска, заключил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее, 6 января, стало известно, что правительство утвердило список российских программ для предустановки на продаваемые в России компьютеры, смартфоны и умные телевизоры. Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года.

На смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Госдума 9 марта приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий с 1 июля 2021 года штрафы до 200 тыс. рублей за продажу устройств без предустановленного российского ПО.