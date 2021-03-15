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В Китае выявили новый рассадник вирусов

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Пушные фермы в Китае, где животных разводят для получения меха, могут стать новым рассадником вирусов из-за неподобающих условий содержания зверей. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на выводы экспертов.

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В ходе исследования 13 пушных ферм специалисты пришли к выводу, что они являются «бомбой замедленного действия» для новых «смертоносных пандемий».

По мнению экспертов, больных животных держат в маленьких клетках, а на одной из ферм нашли енотовидных собак, которые были парализованы и медленно умирали из-за того, что их неумело пытались убить током.

Исследователи также считают, что животные на таких фермах находятся в постоянном стрессе, что увеличивает масштабы «вирусного выброса».

В связи с этим эксперты считают, что зоофермы и рынки, где животные страдают из-за содержания в непосредственной близости друг к другу, должны быть немедленно закрыты и запрещены.

10 марта стало известно, что австралийские и китайские ученые в ходе масштабного исследования биоматериала летучих мышей, обитающих в одном из регионов провинции Юньнань на юго-востоке Китая, обнаружили четыре генома коронавируса, родственных SARS-CoV-2.

В феврале ученые предупредили о возможном возникновении новой смертоносной пандемии. Речь идет о вирусе Nipah, который переносят фруктовые летучие мыши. Кроме того, носителями опасного вируса являются свиньи, которые употребляют зараженные плоды.

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