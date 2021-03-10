В Китае у летучих мышей найдены четыре близких SARS-CoV-2 коронавируса

Австралийские и китайские ученые в ходе масштабного исследования биоматериала летучих мышей, обитающих в одном из регионов провинции Юньнань на юго-востоке Китая, обнаружили четыре генома коронавируса, родственных SARS-CoV-2. Об этом сообщается в препринте исследования, опубликованном во вторник, 9 марта, на ресурсе bioRxiv.

«Мы провели исследование 411 образцов от 23 видов мышей, проживающих в небольшом регионе в провинции Юньнань, Китай, с мая 2019-го по ноябрь 2020-го.... Из этих данных мы извлекли 24 полноразмерных генома коронавируса, в том числе четыре родственных новому SARS-CoV-2 и три генома, родственных SARS-CoV», — говорится в публикации.

Как отмечают авторы исследования, один из этих вирусов, RpYN06, имеет структуру генома, наиболее похожую на SARS-CoV-2, его идентичность составляет 94,5%. Еще три родственных SARS-CoV-2 коронавируса практически идентичны вирусам, которые ранее были обнаружены у панголинов из китайской провинции Гуанси.

По словам ученых, полученные данные свидетельствуют о разнообразии вирусов у летучих мышей в локальных масштабах, а также о том, что родственные SARS-CoV-2 и SARS-CoV вирусы живут в диких животных на обширной территории географического региона Юго-Восточной Азии и Южного Китая.

«Эти данные помогут в усилиях, направленных на поиски происхождения SARS-CoV-2 и других патогенных вирусов», — заключили они.

Как отмечают исследователи, эволюционные корни SARS-CoV-2 так и не были выявлены, несмотря на то, что уже был обнаружен ряд родственных ему коронавирусов.

В феврале ученые фонда «Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям» (CEPI) предупредили о возможном возникновении новой смертоносной пандемии. Речь идет о вирусе Nipah, который переносят фруктовые летучие мыши. Кроме того, носителями опасного вируса являются свиньи, которые употребляют зараженные плоды.

Отмечается, что показатель смертности при заражении Nipah варьируется от 40 до 75%.