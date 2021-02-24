Эксперты предупредили о риске возникновения новой пандемии

Ученые фонда «Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям» (CEPI) предупредили о возможном возникновении новой смертоносной пандемии. Об этом сообщает издание The Sun.

Речь идет о вирусе Nipah, который переносят фруктовые летучие мыши. Кроме того, носителями опасного вируса являются свиньи, которые употребляют зараженные плоды.

Отмечается, что показатель смертности при заражении Nipah варьируется от 40 до 75%.

«Вирус вызывает такую ​​озабоченность из-за его длительного инкубационного периода, составляющего до 45 дней. Это означает, что люди могут распространять вирус более месяца, прежде чем узнают о диагнозе», — выяснили эксперты.

Кроме того, Nipah имеет исключительно высокий уровень мутаций, из-за чего может быстро распространиться в странах Юго-Восточной Азии, где сейчас наблюдаются вспышки.

Заболевание было обнаружено в 1999 году в Малайзии. Оно может вызывать сильный отек мозга, судороги и рвоту.

Вирус Nipah внесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список 16 приоритетных патогенов для исследований и разработок из-за его способности вызывать пандемию. Помимо него, в список вошли COVID-19, лихорадка Эбола и др.

В конце января в ВОЗ также допустили возникновение пандемии данного вируса. Отмечалось, что заболевание может протекать как бессимптомно, так и вызвать смертельный энцефалит. Лекарства от него пока не изобретено.

В ВОЗ 20 февраля также предупредили, что лихорадка Эболы вряд ли приведет к новым мутациям коронавируса. Глава офиса ВОЗ в Гвинее Джордж Ки-Зербо отметил, что Эбола и COVID-19 — два разных вируса, которые совсем не близки друг к другу. Однако он подчеркнул, что для борьбы с лихорадкой можно использовать те же механизмы, что уже применяются в случае с коронавирусом.

16 февраля стало известно, что в Гвинее подтвердились семь новых случаев заражения Эболой с тремя летальными исходами.