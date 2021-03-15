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Глава ПАСЕ посетит Москву для обсуждения отношений с Россией

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Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит Москву для встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где будут обсуждаться отношения между РФ и ПАСЕ.

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Дамс будет находиться в Москве 15–16 марта. Как пишет «РИА Новости», в понедельник у него состоится встреча с Матвиенко и Володиным. Последний, в частности, намерен затронуть тему «цифрового суверенитета» и подчеркнул, что Россия готова к совместной работе с ПАСЕ «на равных, без двойных стандартов», но, если западные коллеги «считают иначе, никто не будет это терпеть».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на встрече с Лавровым стороны будут обсуждать «ситуацию в Совете Европы» и актуальные международные вопросы.

Кроме того, предполагается, что Дамс встретится с представителями общественных организаций, главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым и ее участниками.

В ноябре 2020 года должен был состояться двухдневный визит главы ПАСЕ в Москву. Как сообщалось, Дамс должен был провести встречи в том числе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Государственной думы Вячеславом Володиным и российским омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой.

Однако Дамс тогда прервал свой рабочий визит из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом.

1 марта в российском МИДе подтвердили готовность РФ работать в Совете Европы. 28 февраля постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что страна с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.

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