В России могут отменить плановые проверки для IT-отрасли

В рамках второго пакета поддержки российской IT-отрасли профильные компании могут освободить от плановых проверок. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Новая мера поддержки отрасли информационных технологий предполагает запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении IT-организаций», — говорится в документе о поддержке отрасли из Минцифры, с копией которого ознакомилось издание. Речь идет о проверках пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования РФ, трудовой инспекции и других организаций.

По словам пресс-службы вице-премьера, такая инициатива прозвучала от отрасли и должна создать более комфортные условия для ведения IT-бизнеса при введении новых льготных налоговых ставок.

По информации источника газеты, если правительство одобрит соответствующую меру, то федеральный закон могут разработать к осени текущего года. Ответственными ведомствами будут определены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В Минцифры не уточнили, на какой срок действия рассчитана новая мера поддержки.

Ожидается, что второй пакет налоговых льгот для российских IT-компаний, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты, примут в марте.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-сфере. В первый, уже действующий пакет мер поддержки отрасли вошли в основном налоговые льготы, среди них снижение социальных взносов для IT-компаний с 14% до 7,6%, налога на прибыль — с 20% до 3% и обнуление ставки НДС. Также в пакете мер поддержка спроса на отечественные IT-решения и субсидирование новых разработок.

Идею о налоговом маневре в IT-отрасли Путин предложил 23 июня в ходе обращения к нации, призвав правительство проанализировать условия работы в смежных с IT сферах.

Кроме того, в июне глава государства заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, которые стали особенно актуальными в период пандемии коронавируса.