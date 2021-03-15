В Минобороны Турции обвинили Сирию в ракетном ударе по Алеппо

Министерство обороны Турции утверждает, что Сирия нанесла ракетный удар по северной части провинции Алеппо, подконтрольной турецкой стороне. Об этом 14 марта сообщило агентство Anadolu.

По данным турецкого военного ведомства, ракеты были выпущены с аэродрома Квайрес и нанесли удар по городам Джараблус и Эль-Баб. Сообщается о наличии пострадавших. Также в агентстве отметили, что турецкая сторона уведомила Россию о необходимости не допустить подобных атак со стороны Сирии.

Ранее сообщалось, что нефтяные автоцистерны, находящиеся в северной части сирийской провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, подверглись ракетному удару. Сообщалось, что в результате взрывов и пожара ранены несколько членов группировок и сотрудников базы.

За неделю до этого в результате аналогичного удара в том же районе сгорели не менее 200 автоцистерн «с похищенной» сирийской нефтью, которую после переработки группировки используют для продажи.

28 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары над Дамаском, они были нанесены Израилем со стороны Голанских высот.